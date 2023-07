Corigliano-Rossano, ratti e spazzatura a Schiavonea: la denuncia di “Movimento del territorio”

StrettoWeb

“È assolutamente impensabile che in piena stagione estiva si debba registrare una situazione ambientale e sanitaria allucinante nelle strade e nei vicoli di Schiavonea”. Il ‘Movimento del territorio con Pasqualina Straface’ torna a parlare di Schiavonea, “un borgo che – denuncia l’associazione – continua ad essere avvolto da un imbarazzante degrado. Non è la prima volta che denunciamo pubblicamente lo stato di degrado in cui versa il nostro borgo marinaro, cuore pulsante del turismo estivo che qui si riversa in massa per godere delle splendide spiagge e delle attrattive che il territorio offre”.

Si legge ancora: “dai tanti cittadini preoccupati ci arrivano continuamente segnalazioni, questa volta tocca a via Vieste, dove sul bordo della strada e davanti all’ingresso della Scuola Leonetti l’incuria e la scarsa manutenzione hanno permesso il proliferare di enormi ratti, che vagano e che si infilano nelle strade e qualche volta anche nelle case terrorizzando la popolazione”.

“Una situazione ormai divenuta insostenibile per i residenti e che non è certo il miglior biglietto da visita per i tanti turisti che frequentano Schiavonea d’estate. L’ennesima testimonianza della scarsa attenzione alle problematiche della cittadinanza da parte di questa Amministrazione comunale – conclude la nota – che non ha saputo gestire la cura e la manutenzione del territorio, che non ha saputo programmare una disinfestazione, che non ha a cuore in nessun modo la salute e la tranquillità dei cittadini”.