Paura nella notte: colpo di pistola contro l’auto di un pregiudicato calabrese

Paura nella città di Corigliano-Rossano, nell’area della costa rossanese. Un colpo di pistola è rimbombato nella notte tra venerdì e sabato destando la preoccupazione dei cittadini. A svegliare i residenti è stato uno sparo, indirizzato alla vettura di un 70enne da un ignoto malintenzionato. Un avvertimento forse, o un dispetto, dato che l’uomo proprietario dell’auto è già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti penali. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri per fare chiarezza sull’accaduto: i militari hanno aperto un’indagine per risalire al responsabile dell’atto di violenza.