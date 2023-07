Corigliano-Rossano, hackerata la pagina istituzionale del Comune su Facebook

StrettoWeb

Gli attacchi degli hacker sono all’ordine del giorno, soprattutto se si tratta di profili istituzionali. Diversi sistemi, complicatissimi, sono stati hackerati negli anni (basti pensare al sito del Cremlino), figuriamoci la pagina Facebook di un comune del cosentino. E infatti è successo: qualche ora fa, l’account istituzionale della città di Corigliano-Rossano è stata hackerato da qualche anonimo, forse per dispetto, forse per noia. Il furbetto ha deciso bene di cambiare il nome in “Plinko, Teen Patti Bangladesh”, un sito online di slot-machine che si è impossessato dei dati social del Palazzo di Città. Cambiata, ma subito ripristinata, anche l’immagine del profilo dove campeggiava una donna “cartoon” avvenente con un mazzo di carte di poker in mano.

Sulla pagina intanto, stanno già lavorando i collaboratori della comunicazione istituzionale che, nel frattempo, hanno postato la seguente nota: “la pagina ufficiale del Comune di Corigliano-Rossano è sotto attacco hacker, i tecnici preposti stanno lavorando al ripristino e capire da dove lo stesso è partito. La pagina non contiene informazioni sensibili ma solo comunicazioni ufficiali reperibili sul sito comunecoriglianorossano.eu e sull’account instagram ufficiale. Vi preghiamo di non tenere contro di nulla di quello che leggete al momento sulla pagina fino a quando non manderemo un nuovo comunicato ufficiale”.