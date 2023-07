Corbelli (Diritti Civili) al Ministro Schillaci: “promuovere subito campagna informativa sui malori improvvisi”

StrettoWeb

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, di fronte “alla tragedia dei malori e decessi improvvisi, dopo la pubblicazione, nei giorni scorsi, su La Verità e la pagina Facebook, di un nuovo vademecum per la prevenzione di questa drammatica emergenza”, rivolge “un appello al ministro della Salute, Orazio Schillaci”, chiedendogli “di intervenire immediatamente con una campagna informativa sui possibili rischi, indicando quali sintomi considerare e, nel caso, che esami e interventi effettuare”.

Questo il suo messaggio: “Ministro Schillaci se il vademecum sui malori improvvisi(che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi) è importante, utile ed efficace (come, in effetti, è indiscutibilmente!) perché non lo dichiara pubblicamente e il ministero della Salute non fa un spot e una campagna informativa (nel modo che ritiene più opportuno) per tutti i media per partecipare l’intera popolazione, prevenire i rischi e scongiurare altre tragedie? Una cosa è certa: non c’è più tempo da perdere. La gravità della situazione è sotto gli occhi di tutti”.

“Morti fulminee, di giovani soprattutto. Corpi scoperti e recuperati, anche dopo giorni, dovunque. Incidenti fatali per mancamento del guidatore, stragi miracolosamente evitate. Bisogna intervenire subito. Solo così si potrà dare un aiuto concreto a migliaia di persone e scongiurare nuovi drammi, in attesa che questi effetti avversi vengano eliminati (come, nonostante tutto quello che sta ancora succedendo, sono sempre convinto) in modo naturale grazie al rafforzamento quotidiano del sistema immunitario e dell’apparato cardiocircolatorio”.

“E, anche, ai consigli contenuti nel nostro nuovo vademecum, che, ricordo, sono (questi ultimi) le indicazioni precise suggerite dalla ricercatrice di immunologia dell’Iss, la dottoressa Loredana Frasca e i suggerimenti sui sintomi sospetti sul rischio miocardite presenti in un protocollo (disatteso!) dell’Aifa e da noi reso noto nel maggio dello scorso anno”.

Corbelli, insieme a La Verità, da oltre due anni, dal marzo 2021, dopo le prime morti sospette di giovani militari, sanitari e personale scolastico (le prime categorie ad avere ricevuto il siero sperimentale) denuncia (come tantissime volte riportato anche da questa testata) “il dramma dei decessi imprevisti e inspiegabili, portando avanti una ininterrotta azione reale di prevenzione, con proposte concrete ed efficaci, ad iniziare, ricorda nella nota, dall’istituzione della task force sugli effetti avversi all’uso diffuso dei defibrillatori (avanzate già un anno e mezzo fa, nel marzo 2022), dal citato protocollo sui rischi miocardite e pericardite al nuovo, ultimo vademecum, di martedì scorso, per prevenire le morti improvvise.

“Per finire con i diversi interventi fatti, in questi ultimi due anni, per scongiurare incidenti sulle strade, per malori improvvisi, che continuano (per mancamenti fulminei del guidatore; molti purtroppo anche i giovani coinvolti, mentre, in tanti casi, sono alla guida di una moto ), e che solo per miracolo e, in numerosi casi, per l’eroismo di alcuni automobilisti e autisti non si stanno trasformando in stragi, come è nuovamente avvenuto nelle ultime ore in provincia di Catanzaro, dove solo grazie ad un autista-eroe di un bus, che, avvertito il malore, si è fermato, mettendo in salvo i passeggeri, prima di morire, sono state scongiurate conseguenze ancora più drammatiche”.