Controlli sulla ‘Costa degli Dei’: pesanti sanzioni per un venditore ambulante e un noto ristoratore della zona

Accade in quel di Vibo Valentia, precisamente sulla Costa degli Dei: la squadra mobile, in sinergia con la Polizia Locale del luogo, continua imperterrita i controlli durante la stagione estiva colpendo, questa volta, due esercizi pubblici dell’area marina. All’interno del chiosco di un noto ristorante, dopo gli accertamenti di routine, gli agenti hanno scoperto che venivano venduti alcolici e bevande in assenza di regolare licenza. Il ristoratore è quindi stato sanzionato con una multa di 5mila euro e la parziale chiusura di alcune parti della cucina dove mancavano le autorizzazioni richieste.

In uno street food invece, la squadra mobile ha riscontrato la somministrazione di bevande, anche alcoliche, in assenza di mancata autorizzazione. A questo, si aggiunge anche che il venditore ambulante occupava suolo pubblico con tavolini e sedie pur non avendo la regolare licenza disposta da Comune. Anche in questo caso è scattata una bella multa salata: il proprietario dovrà pagare una sanzione di 6250 euro oltre a chiudere immediatamente l’attività irregolare.