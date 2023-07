Controlli nella Costa degli Dei: denunce per resistenza a pubblico ufficiale, furto e lesioni personali

StrettoWeb

Procedono senza sosta i controlli del territorio operati dalla Polizia di Stato, in particolare nelle zone marine della Costa degli Dei, tra cui la città di Tropea, meta turistica per molti cittadini provenienti sia dall’ Italia che dall’estero. Il 2 luglio u.s., gli agenti del Posto Fisso di Tropea, nel corso di un posto di controllo, hanno fermato un’autovettura sospetta, con a bordo tre soggetti. Appena gli operatori si approcciavano al conducente della stessa, quest’ultimo si dava alla fuga, sfrecciando dalla zona del Porto verso il centro cittadino. Immediatamente gli agenti si ponevano all’inseguimento, notando l’autovettura correre dapprima fra i vicoli del centro di Tropea, colpendo anche una passante che risultava aver subito lesioni personali, per poi fermarsi nel centro storico e fuggire a piedi al fine di sottrarsi alle forze dell’ordine.

Sul posto giungeva sin da subito personale della Squadra Mobile per coordinare le indagini e le successive ricerche. Nell’arco di poche ore tutti i soggetti presenti sulla vettura, poi risultata provento di furto, venivano rintracciati ed il conducente denunciato alla locale Procura della Repubblica per la resistenza a pubblico ufficiale opposta con la sua condotta, per le lesioni personali cagionate alla passante nonché per riciclaggio, atteso che la autovettura risultava visibilmente alterata nelle sue parti.

Altresì, pochi giorni fa, a Tropea, grazie all’imponente dispiegamento di forze messo in campo dalla Polizia per assicurare il controllo del territorio nonché l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in città e provincia, veniva fermata una autovettura che, dopo un primo controllo, si sospettava potesse essere provento di furto. L’autovettura veniva quindi condotta presso gli Uffici del Posto Fisso di Tropea ove veniva acclarata la provenienza illecita del mezzo e pertanto, anche in tale circostanza, l’auto veniva vincolata a sequestro al fine di esperire accertamenti tecnici e il conducente denunciato.