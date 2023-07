Contesta la multa e la mangia davanti agli agenti: denunciata 32enne

StrettoWeb

Ha prima rifiutato di fornire le proprie generalità e ha poi masticato e sputato la multa per la sosta irregolare che l’agente di polizia locale di Roma capitale le aveva comminato. Per questo una 30enne italiana, oltre alla multa, ha rimediato anche due denunce. I fatti sono accaduti martedì pomeriggio in via Olevano Romano in zona Prenestina a Roma dove gli agenti stavano facendo multe ad alcune auto lasciate un sosta sullo spartitraffico a raso.

Una di queste auto era di proprietà della 30enne che infuriata per la multa (29.49 euro se pagata entro 5 giorni, 42 euro se pagata dopo) ha inveito contro gli agenti i quali gli hanno chiesto i documenti. Oltre a rifiutare l’identificazione, ha preso i fogli della multa e, dopo averli masticati, li ha sputati. Per questo gli agenti l’hanno portato negli uffici del V Gruppo Roma e l’hanno denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e per distruzione di atti.