Combustione illecita di rifiuti: denunciati tre dipendenti comunali nel cosentino

Combustione illecita di rifiuti: è quanto emerge dall’operazione di questa mattina eseguita dai Carabinieri di Luzzi, a discapito di tre dipendenti comunali. Durante un servizio di perlustrazione infatti, i militari hanno notato del fumo provenire da Contrada Gidora vicino alla stadio comunale San Francesco. Intervenuti sul posto, i carabinieri hanno colto in flagrante i responsabili, ovvero tre dipendenti comunali che hanno dato fuoco illegalmente a lattine, bottiglie di vetro e plastica, materiali ferrosi e varie sterpaglie che erano state precedentemente rimosse dalla zona attigua allo stadio. Una volta identificati gli uomini, quest’ultimi sono stati fermati e denunciati in stato di libertà. Un fatto gravissimo, dannoso non solo per la salute dei cittadini ma anche per la vegetazione calabrese che, soprattutto negli ultimi giorni, è stata piegata da infausti incendi.