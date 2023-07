Coma Cose in concerto a Cosenza: in migliaia a celebrare l’amore nella quotidianità

StrettoWeb

Neanche i problemi tecnici hanno fermato i numerosi fan presenti ieri sera al concerto del duo milanese “Coma Cose” a Cosenza, uno dei gruppi più in vista del momento, soprattutto dopo le ultime due partecipazioni al Festival di Sanremo. Un problema relativo all’alimentazione elettrica ha creato un ritardo di più di un’ora dell’esibizione, ma l’attesa è stata resa piacevole dalle migliaia di persone che hanno intonato i successi del magico duo, entrato poi in scena per far innamorare, ancora una volta, il pubblico. I Coma Cose, all’anagrafe Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano (di origini calabresi), coppia fissa nel lavoro e nella vita, cantano infatti l’amore e le difficoltà di tutti i giorni.

“Nella nostra musica portiamo la nostra testimonianza di vita – hanno dichiarato – e speriamo sia di ispirazione per tutti, il messaggio è buttarsi, del resto la fortuna aiuta gli audaci. Il successo non ha modificato il nostro rapporto, perché abbiamo sempre condiviso il lavoro, quindi è stato naturale condividere uno nuovo scopo e un progetto comune”. Non è la prima volta in Calabria per gli artisti, ma l’accoglienza di ieri è stata esplosiva: un evento unico, parte della rassegna musicale della XIV edizione di Be Alternative Festival.

La coppia ha dato vita ad uno spettacolo intimo, eppure carico di energia, cantando insieme ai fan i loro grandi successi come “Mancarsi”, “Post concerto”, entrambi dischi d’oro, e l’ultimo brano protagonista all’Ariston “L’Addio”. Una partecipazione che ha segnato uno spartiacque nella loro carriera e che non escludono di ripetere ma “non nel prossimo futuro, per ora siamo impegnati nei live e al termine del tour lavoreremo a della musica nuova, quindi ci dedicheremo alla scrittura”.