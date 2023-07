Colto in flagrante mentre ruba la legna: scattano le manette per un 32enne calabrese

StrettoWeb

I controlli per la compagna #tolleranzazero contro gli incendi boschivi proseguono su tutto il territorio calabrese. Le forze dell’ordine sono dispiegate in ogni area e, durante suddetti appostamenti, è probabile sventare anche altri tipi di episodi “criminali”. Come quello accaduto nei giorni scorsi nel cosentino, in un’area demaniale della zona di Rossano: un uomo di 32 anni è stato colto in flagrante mentre tentava di rubare un’ingente quantità di legname proveniente dalle risorse boschive protette. I Carabinieri lo hanno quindi avvistato e subito fermato: il colpevole si trova ora agli arresti domiciliari in attesa del giudizio “per direttissima”.