Il Club Serra di Reggio Calabria ha eletto i suoi nuovi organismi

Convocata dal presidente Oreste Arconte, nella sua sede naturale, il Seminario Pio XI, sito sulla collina del rione Modena, l’assemblea del Serra Club di Reggio Calabria con un ricco Ordine del Giorno. Presente alla riunione anche il vice cappellano del Club, il rettore del Seminario, don Nino Pangallo che in rappresentanza del Cappellano, l’arcivescovo S.E. mons. Fortunato Morrone, esercita la funzione di guida spirituale dei serrani reggini. Arconte ha aperto l’incontro, l’ultimo che chiude un vivace e produttivo anno sociale 2022/23, con una breve relazione consultiva.

Infatti, il presidente ha toccato le varie tappe del programma tutte andate a buon fine. Soprattutto si è soffermato sull’affetto che la città ha dimostrato verso il Seminario Arcivescovile ed i ragazzi seminaristi, futuri presbiteri della diocesi Reggio Bova, in occasione della Commedia “I Cari Parenti” e la significativa adesione al Club tale da raddoppia gli iscritti. Ma come ogni anno il clou di ogni percorso formativo è la consacrazione sacerdotale che quest’anno si è conclusa al Duomo il 24 giugno dove l’Arcivescovo, mons Fortunato Morrone ha consacrazione 5 Presbiteri. Dopo la relazione del presidente l’assemblea ha approvato i bilanci consuntivi del 2021 e 2022, lo Statuto del Club Serra di Reggio Calabria, il programma per l’Anno Sociale 2023/24 e gli organi statutari di governo del Club.

La ex D.S. Anna Nucera è stata nominata Presidente Eletta che sostituirà Arconte nel bienni 2024/26. Per l’anno 2023/24 il direttivo sarà così composto: Presidente, Oreste dott. Arconte, Presidente Eletta, Anna prof.ssa Nucera, vice Presidente Programmi, Rosario dott. Idotta, Vice Presidente Estensioni, Alessandra notaio, Maltese, Vice Presidente Vocazioni, Bruno arch. Labate, Vice Presidente Comunicazioni, e Segretaria, Caterina avv. Pensabene, Tesoriere Filippo ing. Maltese. Dopo a pausa estiva, i lavori riprenderanno ad ottobre prossimo con i festeggiamenti del xx° anniversario dalla fondazione del Club Serra n° 1066 di Reggio Calabria.