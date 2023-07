Clima: Schlein, ?governo italiano si impegni per agenda 2030?

StrettoWeb

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – ?Accanto alle sfida sulle diseguaglianze, ci sono quelle per il clima. Le due cose sono connesse e lo sono perché, guardando all?interno dei nostri confini nazionali, chi sta pagando maggiormente il costo di un?emergenza climatica sono le fasce più fragili, più povere. Loro sono quelli che hanno il doppio della possibilità di vivere in contesti che sono fragili dal punto di vista idrogeologico?. Lo dice Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, intervenendo alla quinta assemblea nazionale Ancc-Coop ?Creare futuro – Una buona spesa può cambiare il mondo?.

?Anche guardando al di fuori dell?Italia – prosegue Schlein -, chi sta subendo di più la crisi climatica sono quei Paesi che meno hanno contribuito a causarla, è un paradosso, ma è così, e riguarda lo squilibrio del mondo in cui i Paesi in via di sviluppo sono colpiti dalla siccità, ed è lì che serve il rilancio della cooperazione internazionale?.

?Qualche anno fa, è stata approvata l?agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile con 17 obiettivi interconnessi, e abbiamo bisogno di una spinta in questa direzione, che chiedo anche al governo italiano, perché se mancano le risorse mancano le politiche, sarà impossibile essere coerenti con quei grandi obiettivi di contrasto alle diseguaglianze e alla lotta al cambiamento climatico?, conclude la segretaria dem.