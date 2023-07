Clima: Salvini, ‘va bene l’ambiente ma senza danneggiare le persone’

StrettoWeb

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “I manifestanti hanno ragione ma non possono rompere le palle a chi vuole andare a lavorare in autostrada. Poi, io vivo a Milano in cui il sindaco non fa entrare chi non ha le macchine in una certa maniera, di una certa cilindrata, e quindi non sta aiutando i cittadini perché non tutti hanno i soldi per comprarsi quelle di ultima generazione. Quindi l’ambiente sì, ma senza danneggiare le persone”. Lo ha detto Matteo Salvini, Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vicepresidente del Consiglio e segretario federale della Lega, alla Festa della Lega Romagna 2023 a Cervia, rispondendo a una domanda sui cambiamenti climatici. “Abusare del termine negazionismo è un torto ai morti della Shoah, che è un periodo che non si deve ripetere”, ha concluso Salvini.