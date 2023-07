“Cimitero degli orrori a Tropea”: trafugavano tombe e sezionavano cadaveri, una condanna e due rinvii a giudizio

StrettoWeb

“Cimitero degli orrori a Tropea”: per l’inchiesta della Guardia di Finanza, scattata nel 2021, arrivano le prime condanne. Nello specifico, tre anni e sei mesi di reclusione più cinque anni di interdizione dai pubblici uffici per Roberto Contartese, 55 anni, secondo quanto emesso dal gup del Tribunale di Vibo Valentia. Gli altri due indagati invece, che hanno scelto il rito ordinario invece di quello abbreviato di Contartese, sono stati rinviati a giudizio. Si tratta dei fratelli Trecate, di 64 e 40 anni, rispettivamente custode del cimitero e dipendente comunale. I tre sono stati incolpati di reati quali violazione dei sepolcri e soppressione di diversi cadaveri: seghetto e martello alla mano infatti, trafugavano le tombe e dissezionavano i cadaveri per poi sbarazzarsene, altri invece sono stati incendiati. Un orrore difficile da immaginare ma, a quanto pare, possibile.