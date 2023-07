Ciclismo: Tour, Pogacar vince la sesta tappa e Vingegaard nuova maglia gialla**

StrettoWeb

Parigi, 6 lug. – (Adnkronos) – Tadej Pogacar vince in solitaria la sesta tappa del Tour de France, la Tarbers-Cauterets Cabasque di 145 km con arrivo in salita. Lo sloveno del team Uae Emirates si impone in 3h54’27” precedendo di 24″ il danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e di 1’22” il norvegese Tobias Johannessen (Uno-X Pro Cycling team). Vingegaard è la nuova maglia gialla di leader con 25″ su Pogacar. Domani settima frazione con partenza da Mont de Marsan e arrivo a Bordeaux dopo 170 km.