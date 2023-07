Chiosco abusivo, sequestrato stabilimento sulle spiagge calabresi

StrettoWeb

La Squadra Amministrativa della Questura e i militari della Guardia Costiera di Crotone, operando congiuntamente, hanno scoperto un chiosco abusivo per la vendita di bibite ed alimenti in località Le Cannella; è stato effettuato un controllo che ha rivelato l’assenza di qualsiasi autorizzazione per l’occupazione di suolo demaniale marittimo da parte del titolare dell’esercizio commerciale. Pertanto, gli operatori della Guardia Costiera e il personale della Polizia di Stato hanno redatto una comunicazione di notizia di reato per l’occupazione abusiva di circa 100 metri quadrati di suolo demaniale marittimo, e hanno proceduto al sequestro del manufatto realizzato illegalmente. Inoltre, durante la verifica è emerso che il titolare dell’esercizio commerciale non possedeva l’autorizzazione necessaria per la somministrazione di alimenti e bevande, per cui gli è stata comminata una sanzione amministrativa di 5mila euro per la violazione delle norme vigenti.