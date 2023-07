Cesare e la sua “pozione magica”: il chiosco finisce sulla copertina di una rivista: “avrà un ingrediente segreto…”

StrettoWeb

Pozione magica? Ingrediente segreto? Cosa c’è all’interno del gelato che da una vita permette a Cesare di conquistare chiunque, da ogni angolo del pianeta? C’è una “rivista immaginaria”, che si chiama “The Calabreser”, e che sui social racconta la calabresità attraverso alcuni simboli identitari del territorio, che si è posta proprio questa domanda.

L’ultimo numero scelto dalla rivista ritrae proprio Gelateria Cesare. “Latte, zucchero e vari aromi, questi sono gli ingredienti che Wikipedia indica per la preparazione del gelato. A giudicare dalle file chilometriche che giornalmente troviamo davanti al chiosco di Cesare, evidentemente avranno qualche ingrediente segreto, una pozione magica da aggiungere a questi semplici ingredienti. File che si susseguono da tantissimi anni e che hanno reso un piccolo chiosco verde sul lungomare di Reggio Calabria, una tappa obbligata per chiunque passi da queste parti”. Così scrive “The Calabreser” allegando il testo all’immagine, disegnata da illustratrice reggina Francesca Mallamaci, in cui è presente una donna che mangia il gelato e sullo sfondo proprio il chioschetto verde.

Lo stesso testo si chiude poi con un’aggiunta passata alla storia. “Vado a prendere il gelato da Cesare” é stata la giustificazione più utilizzata a Reggio Calabria, nelle autocertificazioni durante il periodo del COVID (Ve lo ricordate il Covid?)”.