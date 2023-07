StrettoWeb

La dea bendata bacia ancora una volta Reggio Calabria. Ieri sera nell’estrazione del SuperEnalotto è stato realizzato un 5 in una schedina singola non in un sistema e quindi il bottino è andato ad una sola persona.

In Italia sono stati centrati solo 9 cinque e uno è stato a Reggio Calabria presso l’Eurobet di via Giudecca. Al momento ancora non si è presentato in ricevitoria il fortunato vincitore quindi non si sa il prezzo della giocata.