Catanzaro, nuovo arrivo: ufficiale il giovane difensore Dimo Krastev

Nuovo arrivo in casa Catanzaro, che sta puntellando l’organico che ha conquistato la promozione in Serie B con l’obiettivo di giocare un ruolo da protagonista proprio in cadetteria. Il club giallorosso comunica ufficiale di “essersi assicurata le prestazioni sportive di Dimo Krastev, difensore centrale classe 2003, proveniente dalla ACF Fiorentina. Di nazionalità bulgara – tra l’altro veste anche la maglia della sua nazionale – Krastev arriva in giallorosso con la formula del prestito“.

“La sua esperienza italiana è cominciata nel 2020 quando è approdato nel settore giovanile della Viola. Lo scorso anno è stato protagonista di un brillante campionato con la Primavera 1”.