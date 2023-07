StrettoWeb

S’insedierà dopodomani, mercoledì, il nuovo questore di Catanzaro, Paolo Sirna, Dirigente generale di pubblica sicurezza. Sirna subentra a Maurizio Agricola, nominato Questore di Napoli. Il questore Sirna, 60 anni, originario di Capo d’Orlando (Messina), ha programmato per la stessa giornata di mercoledì, alle 10.30, un incontro di saluto con i giornalisti. L’incontro si terrà nella sala conferenze del Centro polifunzionale della Polizia di Stato, in via Barlaam da Seminara.