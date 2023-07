Catanzaro e Cosenza, cominciano le manovre di calciomercato: c’è un bel colpo dall’Inter

StrettoWeb

Catanzaro e Cosenza cominciano le manovre di calciomercato in vista della prossima stagione di Serie B. C’è tanto entusiasmo, soprattutto in casa giallorossa, per un ritorno in cadetteria che mancava da anni. I Lupi, invece, dopo l’ennesima salvezza miracolosa hanno salutato Viali e hanno accolto il reggino Caserta.

Tra ieri e oggi, le prime ufficialità. Per i rossoblu, che hanno comunicato il ritiro ad Assisi, non è in realtà un nuovo arrivo, bensì una “promozione” dalle giovanili. “La Società Cosenza Calcio – si legge – comunica di aver siglato il primo contratto da professionista, con scadenza 30 giugno 2026, di Alessandro Arioli, attaccante classe 2003 proveniente dal vivaio rossoblù. Arioli, aggregato stabilmente alla prima squadra con la quale ha collezionato 3 presenze tra campionato di Serie B e Coppa Italia, ha disputato 53 gare con la formazione Primavera siglando 17 reti”.

Le due ufficialità del Catanzaro

Sono invece due le ufficialità del Catanzaro. Ieri è stato annunciato Davide Veroli, difensore di proprietà del Cagliari. “E’ stata infatti trovata l’intesa tra la società sarda e l’US Catanzaro per l’arrivo del classe 2003 in prestito con diritto di riscatto. Veroli – che è cresciuto nelle giovanili del Pescara dove ha anche disputato 19 gare nel torneo di Serie C, stagione 2021/2022 – lo scorso anno si è messo in luce nel campionato Primavera 1 registrando 26 presenze e 5 gol. Il giovane difensore, classe 2003, si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Club rossoblù”.

Oggi, invece, l’annuncio del giovane scuola Inter Marco Pompetti, a titolo definitivo. Il centrocampista, classe 2000, si è legato al club giallorosso per due anni. Nella passata stagione ha giocato in prestito, in serie B, con il Südtirol mentre l’anno precedente aveva militato nel Delfino Pescara 1936 (serie C girone B), disputando complessivamente 36 gare e realizzando 5 reti e 11 assist.