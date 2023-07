Catanzaro, allacci abusivi alla rete idrica pubblica: 16 persone denunciate

StrettoWeb

Allacci abusivi alla rete idrica: è quanto contestato a 16 persone di Catanzaro, denunciate a piede libero, a seguito di alcuni controlli da parte della Polizia di Stato. Ad attivare le indagini è stata la richiesta del sindaco Nicola Fiorita, e dell’assessore alla Sicurezza, Marinella Giordano nell’ambito di un’attività che prevede “tolleranza zero” per appropriazione indebita dell’acqua pubblica. I sedici, accusati di furto aggravato di bene pubblico, avevano infatti creato altrettanti allacci alla rete del comune soprattutto per innaffiare i terreni agricoli. Alcuni invece, la utilizzavano per riempire la propria piscina, alimentare docce esterne o innaffiare il giardino.