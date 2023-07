Catanzaro: 2 arresti, 8 denunce e 5 persone segnalate per droga, controlli nei locali della movida

StrettoWeb

Tanti i posti di controllo posizionati sulle arterie più importanti del territorio del basso ionio catanzarese, coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Soverato, nell’ambito del servizio straordinario di controllo del territorio, convenzionalmente denominato “Estate Sicura”.

Si tratta di azioni finalizzate ad incrementare i presidi di sicurezza durante la stagione estiva, in cui si registra una maggiore affluenza di persone.

Durante l’attività sono stati identificati 236 soggetti, tra cui cinque, dall’età compresa tra i 20 e i 35 anni, tutti dei Comuni della zona, sono stati sorpresi in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, pertanto sono stati segnalati alla Prefettura di Catanzaro per uso personale di sostanze stupefacenti e ad ognuno è stata sequestrata amministrativamente la sostanza.

I controlli hanno interessato anche locali della “movida” soveratese, dove i Carabinieri della locale Stazione, termine accertamenti anche di tipo tecnico con rilievi fonometrici compiuti da personale specializzato Arpacal di Catanzaro, hanno deferito in stato di libertà per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento e disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, un 30enne da Catanzaro che aveva organizzato e permesso di compiere un intrattenimento musicale – danzante aperto al pubblico senza ottenere un titolo abilitativo o presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’art. 19 L.241/90. È stato anche appurato, il superamento dei limiti massimi di esposizione al rumore consentiti dalle vigenti norme, eccedendo la normale tollerabilità, recando disturbo al riposo delle persone residenti/dimoranti nelle immediate vicinanze. L’attività è stata immediatamente sospesa.

A Davoli, un 31enne, lavoratore stagionale nella zona, è stato arrestato dai Carabinieri del NOR di Soverato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, Il giovane, durante una perquisizione, è stato trovato in possesso di: 88 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, due bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento.

Sempre a Davoli, frazione marina, con un carrello strapieno di prodotti alimentari e non, un 45enne da Catanzaro è passato oltre le casse del supermercato “Crai”, ma agli addetti del punto vendita i suoi movimenti non sono passati inosservati. L’uomo è stato fermato subito dopo dai Carabinieri della locale Stazione allertati tempestivamente: nel carrello aveva quasi 1200 euro di prodotti asportati dagli scaffali senza pagare. La merce è stata sequestrata e restituita al supermercato, l’uomo arrestato in flagranza di reato per furto.

Nell’ambito del medesimo servizio:

a Guardavalle, i militari della locale Stazione hanno denunciato a piede libero per furto e indebito utilizzo di carta di credito un 62enne e una 57enne, per aver, in concorso tra di loro, fraudolentemente prelevato somme di denaro contante per complessivi 1.800,00 euro, effettuando tre distinte operazioni da 600,00 euro ciascuna da sportelli automatici postamat della zona, utilizzando carta di credito postale intestata ad un anziano che aveva presentato denuncia di smarrimento dello strumento di pagamento;

a Davoli, i carabinieri del luogo hanno deferito in stato di libertà per lesioni personali alla Procura della Repubblica di Catanzaro, un 39enne della zona che ha colpito al volto un giovane del luogo a seguito di litigio. Il gesto è verosimilmente riconducibile ad una relazione sentimentale che la vittima ha intrapreso di recente con l’ex compagna dell’aggressore;

a Olivadi, I carabinieri della Stazione di San Vito sullo Ionio hanno denunciato a piede libero per lesioni personali e minacce un ultrasessantacinquenne, poiché, corso litigio per futili motivi di vicinato, ha minacciato e aggredito fisicamente un giovane del luogo. Vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili in circa 10 giorni;

a Gasperina (Cz), i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per violazione obblighi assistenza familiare un 49enne poiché si è sottratto agli obblighi di assistenza familiare facendo mancare i mezzi di sussistenza alla ex moglie e ai suoi figli minori;

a Soverato, un 50enne di Montepaone (Cz), è stato accertato dai militari della Stazione di Soverato che, in più circostanze, con minacce e insistenti telefonate, ha procurato ad una sua vicina di casa, un grave stato di ansia, ingenerando un timore per la propria incolumità, rendendosi pertanto responsabile di atti persecutori.

In occasione dei controlli alla circolazione stradale, a Stalettì, sulla SS106, un 38enne della provincia di Crotone, alla guida di un’autovettura, dopo un sinistro stradale autonomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, sottoposto ad accertamenti sanitari per constatare la probabile assunzione di sostanze stupefacenti, è risultato positivo per uso di “cocaina”. La patente di guida non è stata immediatamente ritirata poiché al momento non in possesso ed il veicolo affidato a soggetto terzo idoneo alla guida.

Il soggetto arrestato per stupefacenti, su disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida, al termine del quale è stato poi rimesso in libertà. L’uomo arrestato per furto, su disposizione della medesima Procura di Catanzaro, è stato tradotto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.

I relativi procedimenti pendono nella fase delle indagini preliminari.