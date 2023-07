Catania: Corrado (Pd), ‘accelerare transizione energetica’

StrettoWeb

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Le notizie da Catania sono devastanti, senza elettricità, adesso anche senz?acqua, con picchi di temperatura oltre i 45°C. Più di 500 tecnici al lavoro, ma la situazione sembra essere ancora fuori controllo. In queste condizioni il rischio per la salute pubblica è elevatissimo”. Così Annalisa Corrado della segreteria del Partito Democratico, responsabile Conversione ecologica, clima, green economy e Agenda 2030.

“Per la sicurezza energetica (sia nell?approvvigionamento che nella tenuta e stabilità del sistema complessivo) occorre accelerare con la transizione energetica, abbandonando il più velocemente possibile il vecchio modello fossile e centralizzato. Serve riprogettare il tutto con una strategia di adattamento a un clima sconvolto, la cui crisi si manifesta con condizioni molto diverse da prima”.

“Tra l?altro, i picchi per alimentare l?aria condizionata, che sembrano essere tra le cause della crisi della rete, sono perfettamente coincidenti con la disponibilità della risorsa-Sole”.