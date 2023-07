Caso Amara: giudici, ‘Davigo ha usato verbali per fare terra bruciata intorno ad Ardita’ (2)

StrettoWeb

(Adnkronos) – “Le risultanze processuali dimostrano che l?imputato, lungi dal farsi promotore di una missione salvifica per la magistratura a fronte dell?attacco ‘violentissimo … all’ordine giudiziario nel suo complesso’ portato dall?avvocato Amara, abbia piuttosto inteso polarizzare chirurgicamente l?attenzione su Ardita” aggiunge la corte.

Davigo “da buon conoscitore del funzionamento del Consiglio, aveva compreso che ove fosse pervenuto tramite comunicazione formale al Comitato di Presidenza il plico contenente i verbali di ‘Ungheria’, sarebbe divenuta inevitabile la migrazione degli atti in prima Commissione presieduta proprio da Ardita, rendendo precaria anche in seno allo stesso Csm la posizione di un componente che egli considerava ormai ‘fuori da gruppo'” sottolinea il tribunale.

“La ‘scorciatoia’ percorsa aggirando strategicamente il segretario generale, cui avrebbe dovuto presentare una relazione per spiegare la provenienza dei verbali, era dunque funzionale ad occultare la paternità di un?iniziativa che avrebbe inevitabilmente provocato sconquasso in seno al Consiglio, nonché pesanti ricadute sul piano penale” conclude la sezione presieduta dal giudice Spanò.