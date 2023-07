Carenze idriche a Gerace, Lizzi: “si attivi con urgenza tavolo tecnico con Sorical”

StrettoWeb

Il Consigliere metropolitano e consigliere comunale di Gerace Rudi Lizzi denuncia la condizione di disagio cui sta andando incontro il borgo turistico della Locride. “Purtroppo per l’ennesima volta – spiega Lizzi – una parte importante del paese rimane senza acqua a causa delle innumerevoli rotture che esistono sulla condotta idrica. Una questione per la quale sarebbe necessaria un’interlocuzione molto incisiva con Sorical, società regionale che si occupa della distribuzione idrica su vasta scala”.

“Nonostante il gran lavoro degli operai che si attivano immediatamente per riparare le perdite – spiega Lizzi – il problema riguarda lo stato complessivo di malora che caratterizza la rete. Ogni volta che una rottura viene riparata immediatamente se ne registrano di nuove. E questo perché la rete è ormai vetusta e andrebbe integralmente sostituita”.

“Purtroppo ad oggi tanti cittadini soffrono di una condizione di disagio ormai da più di 48 ore. E siamo veramente preoccupati di una situazione che si protrae ormai da tanti anni. Esprimo quindi la mia vicinanza nei confronti dei cittadini che si trovano ad affrontare questa emergenza, in questi giorni di caldo infernale. Intendo sensibilizzare l’amministrazione comunale di Gerace – conclude Lizzi – affinchè si attivi immediatamente instaurando un tavolo tecnico con Sorical, come era accaduto in precedenza quando ricoprivo il ruolo di vicesindaco, affinché utilizzino la condotta che esiste già in magazzino, per le sostituzioni necessarie”.