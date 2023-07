Carcere di Arghillà, gli infermieri dicono basta: “violenza dai detenuti, zero servizi igienici e personale ridotto”

StrettoWeb

“L’attività degli infermieri presso il carcere di Arghillà è altamente a rischio: comportamenti violenti da parte dei detenuti (offese, minacce e aggressioni rappresentano la normalità), condizioni lavorative estreme (mancanza di climatizzatori, servizi igienici tenuti malissimo, nessuno spogliatoio attrezzato), personale ulteriormente ridotto negli ultimi mesi”. Comincia così la nota del sindacato degli infermieri Nursind relativamente allo stato in cui gli operatori sanitari svolgono servizio presso il carcere nella zona nord di Reggio Calabria.

“Dopo due anni intensi, nei quali solo grazie alla presenza degli infermieri si è riusciti a garantire l’assistenza alla popolazione detenuta – si legge ancora – tutto sembra dimenticato. Inconcepibile la gestione del nuovo coordinatore sanitario, dr. Pangallo, totalmente proiettato verso gli interessi dei medici e dei detenuti (inseriti molti specialisti, avviata la radiologia, formalizzata l’autonoma gestione delle visite esterne, riproposta assistenza h24 dopo due anni)”.

“Sembra aver dimenticato completamente – prosegue la nota sempre in riferimento al coordinatore sanitario – i bisogni e le esigenze del personale infermieristico e i numeri sono impietosi: turni di 12 ore anche con un solo infermiere per 400 detenuti, preparazione e somministrazione dei farmaci in un contesto caotico di richieste incessanti, umiliazioni continue da parte dei detenuti. Non è più accettabile questa situazione. Il coordinatore sanitario deve tutelare tutto il personale e non solo i medici”.

“Inimmaginabile gestire 400 detenuti (con altissima percentuale di stranieri e soggetti psichiatrici) con uno o due infermieri per turno senza rischiare gravi conseguenze per l’incolumità degli stessi. Si deve provvedere ad incrementare il personale in organico di almeno dieci unità (il confronto numerico con altre realtà della Calabria è impietoso) e devono essere effettuati tutti i necessari miglioramenti logistici, dando priorità alla climatizzazione e agli ambienti per spogliatoio e turni notturni. Il Nursind sarà sempre vicino ai lavoratori ed è pronto a sostenerli anche mediante importanti azioni di protesta”, si chiude il comunicato.