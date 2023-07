Carburanti, benzina: oggi nuovi rialzi dei prezzi

StrettoWeb

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – Secondo balzo consecutivo per le quotazioni dei prodotti raffinati, che porta subito a un nuovo giro di rialzi, oggi, sui listini dei maggiori marchi di benzina. Poco mosse le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, con un lieve rialzo per le pompe bianche e la benzina in modalità ?servito? che tocca quota 2 euro/litro. Brent sopra gli 82 dollari per la prima volta da aprile. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil un rialzo di un centesimo al litro sulla benzina.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,866 euro/litro (invariato, compagnie 1,872, pompe bianche 1,853), diesel self service a 1,714 euro/litro (invariato, compagnie 1,721, pompe bianche 1,699). Benzina servito a 2,000 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 2,043, pompe bianche 1,914), diesel servito a 1,851 euro/litro (invariato, compagnie 1,896, pompe bianche 1,762). Gpl servito a 0,701 euro/litro (-1, compagnie 0,712, pompe bianche 0,688), metano servito a 1,422 euro/kg (+1, compagnie 1,423, pompe bianche 1,420), Gnl 1,243 euro/kg (+1, compagnie 1,255 euro/kg, pompe bianche 1,235 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,937 euro/litro (servito 2,184), gasolio self service 1,797 euro/litro (servito 2,059), Gpl 0,833 euro/litro, metano 1,541 euro/kg, Gnl 1,219 euro/kg.