Capitale della Cultura 2026, tre città calabresi candidate al titolo

Continua la rivalutazione delle città del Sud come Capitale italiana della Cultura: dopo la vittoria di Agrigento, in terra sicula, per il 2025, tre città calabresi accettano la sfida e si candidano per il podio. Si tratta di Cosenza, Cleto (borgo del cosentino) e Marcellinara in provincia di Catanzaro, definita “il punto più stretto d’Italia”. Tutte intrise di storia e tradizione, le candidate si aggiungono al altre 23 città sparse per tutta Italia. A renderlo pubblico una nota del Ministero della Cultura in cui si spiegano dettagli e le valutazioni effettuate per eleggere la città vincitrice.

“Per proseguire la corsa verso il titolo – si legge nel comunicato – le aspiranti Capitali dovranno perfezionare la loro candidatura inviando entro il prossimo 27 settembre un dossier che sarà sottoposto successivamente alla valutazione di una commissione composta da sette esperti indipendenti di chiara fama nel settore della cultura, delle arti, della valorizzazione territoriale e turistica. Il dossier di candidatura dovrà contenere un titolo; il progetto culturale, della durata di un anno, inclusivo del cronoprogramma e delle singole attività previste; l’organo incaricato dell’elaborazione e promozione del progetto, della sua attuazione e del monitoraggio dei risultati, con l’individuazione di un’apposita figura responsabile”.

E poi ancora, “la valutazione di sostenibilità economico-finanziaria del progetto culturale proposto e gli obiettivi perseguiti. Entro il 15 dicembre prossimo la commissione definirà la short list delle 10 città finaliste e la procedura di valutazione, dopo l’audizione pubblica dei progetti finalisti entro il 14 marzo 2024, si concluderà il 29 marzo dello stesso anno, con la proclamazione della Capitale italiana della cultura 2026“.