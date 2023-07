Campionati Italiani Tiro di Campagna: Arcieri Club Lido di Catanzaro ancora protagonisti

StrettoWeb

A Castel di Sangro dal 21 al 23 luglio si sono svolti i campionati Italiani tiro di Campagna, valevoli per l’assegnazione dei titoli Italiani di classe e divisione. La società del quartiere lido di Catanzaro partecipa alla manifestazione sportiva con due atleti di alto spessore sportivo, quali i fratelli Poerio Piterà Francesco nell’olimpico Juniores e Anastasia nel Compound Allieve.

Le gare si sono svolte nelle giornate di venerdì e sabato e alla fine delle stesse la società Club Lido conquista due importantissimi podi. Anastasia Poerio Piterà si riconferma campionessa Italiana Compound Allieve, bissando i successi del 2022 nella stessa divisione e 2021 nella divisione arco nudo, mentre Francesco Poerio Piterà sale sul secondo gradino del podio portandosi a casa un prezioso argento al suo debutto nella classe juniores.

Nella giornata di sabato si sono svolte le eliminatorie, alle quali Francesco Poerio Piterà ha partecipato entrando alla posizione 8 per gli assoluti maschili nell’olimpico. Vinti due match si deve arrendere solo al match per l’accesso alle semifinali, salendo al 5 posto generale anche agli assoluti.

Grande soddisfazione viene da parte del Responsabile del settore giovanile della Società Demasi Pasquale, il quale si è complimentato con i ragazzi per l’ottimo lavoro svolto e per i prestigiosi risultati raggiunti. Ha ringraziato anche l’accompagnatrice dei ragazzi Caloiero Rita che si è messa a disposizione della società. Un grazie anche alla amministrazione comunale di Taverna e al delegato allo sport Pascuzzi Giuseppe, che con un post pubblico ha ringraziato i concittadini e gli atleti per le ottime performance sportive e per l’impegno profuso in questo sport.