Camera: lunedì flashmob intergruppo donne, ‘subito legge contro molestie’

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Nei giorni scorsi il Tribunale di Roma ha assolto ‘perché il fatto non costituisce reato’ un bidello dell?Istituto Cine Tv Roberto Rossellini che ha messo le mani addosso a una studentessa allora minorenne, la quale ha descritto così l?agghiacciante episodio: ‘Mi ha preso alle spalle senza dire nulla, poi mi ha infilato le mani nei pantaloni e sotto gli slip, mi ha palpeggiato il sedere e mi ha tirato su tanto da farmi male alle parti intime’. Ma il bidello si è giustificato dicendo che si trattava di uno scherzo, e i giudici gli hanno dato ragione anche perché, a loro avviso, quella palpata è durata ‘solo fra i 5 e i 10 secondi’: troppo poco secondo loro per essere considerata un reato”. Inizia così in una nota Laura Boldrini, deputata del Partito democratico. “Una risoluzione oltraggiosa, che sminuisce la portata degli atti violenti contro le donne e rischia di normalizzare la violazione del corpo femminile riducendola ad atto scherzoso anziché trattarla per quello che è in realtà: molestia sessuale”, prosegue l’ex presidente della Camera.

Per dire no a tutto questo che l?Intergruppo della Camera per le Donne, i Diritti e le Pari Opportunità coordinato dalla stessa Boldrini, insieme all?Associazione Differenza Donna, terranno un flash mob davanti a Montecitorio il prossimo lunedì 17 luglio alle ore 12:30. Per esprimere vicinanza e solidarietà alla studentessa, per gridare forte e chiaro che palpeggiare è molestare, che la molestia non è mai goliardia, che 10 secondi di palpeggiamento sono un abuso sessuale, che bisogna approvare subito la legge contro le molestie. “No alla normalizzazione della violenza maschile sulle donne”, conclude la deputata dem.