Caldo a Reggio Calabria, i consigli della protezione civile: “non uscire nelle ore di afa”

Un’intensa ondata di calore sta attraversando la Regione e dunque anche la Città di Reggio Calabria. Da domani e per le prossime 48 ore il caldo potrà risultare più intenso. “Il Servizio di Protezione Civile Comunale – dichiara il comandante Salvatore Zucco– invita pertanto la cittadinanza di seguire queste semplici norme di comportamento:

– non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18; cautelare in tal senso soprattutto le fasce deboli della popolazione, quali anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti;

– in casa, proteggervi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi. Se usate un ventilatore non indirizzatelo direttamente sul corpo;

– bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina. In generale, consumare pasti leggeri.

– indossare abiti e mappelli leggeri e di colore chiaro all’aperto evitando le fibre sintetiche. Se è con voi una persona in casa malata, fate attenzione che non sia troppo coperta.

Per ogni emergenza è possibile attivare i consueti numeri di soccorso: 118, 112, 113, nonché la Centrale operativa del Comando di Polizia Locale al numero 096553004″.