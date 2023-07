Caldo estremo, Occhiuto accoglie l’appello dei sindacati: ordinanza di divieto del lavoro edile nei giorni a rischio alto

StrettoWeb

Dopo gli appelli dei sindacati e le elevate temperature che non accennano ad abbassarsi, sopra al Sud, il Presidente della Regione Calabria prende provvedimenti in materia di lavori manuali sotto al sole. A seguito dell’ordinanza che regola la manovalanza agricola, tocca ora ai lavoratori edili, con una nota emanata ieri sera da Occhiuto. Si legge: “è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2023, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavorazioni all’aperto nei cantieri edili e affini, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00″.

E ancora: “la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge; la presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, ai Prefetti delle Province della Regione Calabria, a tutti i Sindaci dei Comuni della Regione Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei datori di lavoro e all’Associazione nazionale costruttori edili”.

Leggi l’ordinanza completa: Ordinanza- Regione Calabria