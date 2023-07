Caldo: da Furlan e Nicita (Pd) interrogazione su interruzioni energia

StrettoWeb

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Se sia a conoscenza del piano di investimenti strutturali che i gestori del servizio dovrebbero mettere in campo sulle reti e sul servizio elettrico per superare definitivamente il drammatico problema delle interruzioni estive della fornitura di energia elettrica, che produce conseguenze sulla qualità della vita dei cittadini e sul sistema produttivo, in particolare nella regione Sicilia”. E? quanto chiedono i senatori del Partito democratico Annamaria Furlan e Antonio Nicita con un?interrogazione rivolta al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Nell?interrogazione i senatori dem ricostruiscono la situazione delle interruzioni di energia che hanno colpito soprattutto le città di Palermo, Catania e Siracusa e che “oltre a causare disagi alle famiglie, stanno generando gravi conseguenze per le imprese, costrette a interrompere il processo produttivo e a ritardare le consegne di beni, servizi e lavori, con pesanti ricadute sul complessivo sistema produttivo siciliano”.

“Al ministro ? spiegano ancora i senatori dem ? chiediamo inoltre di sapere se il piano di investimenti sia collegato anche a un piano di assunzioni, viste le numerose e difficoltose emergenze che i tecnici e funzionari sono chiamati a fronteggiare a fronte di un quadro occupazionale del tutto inadeguato”.