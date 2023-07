Calcio, la Virtus Messina piazza 3 colpi in entrata

StrettoWeb

Il direttore sportivo Marco Metallo piazza i primi 3 colpi di mercato della società Virtus Messina che, ad agosto, si aggregheranno per la preparazione atletica guidata da mister Trischitta. Si tratta di:

Rosario Paratore, classe 1999, centrocampista proveniente dalla Usd Provinciale, lo scorso anno in Seconda Categoria; Gianluca Centorrino, classe 2004, attaccante proveniente dal Settore Giovanile del Città di Taormina; Sergio Di Lorenzo, classe 2004, attaccante proveniente dal Settore Giovanile del Gescal.

Il Ds aggiunge ancora un tassello importante nell’organigramma, si tratta di Fabio Fumia, ex portiere, che vanta presenze con il Milazzo e l’Acicatena in Serie D. Fumia assumerà il ruolo di “mental coach” della Virtus Messina. “In bocca al lupo Fabio per questa Tua nuova esperienza, Forza Virtus Messina”.