Calcio: Tonali, ‘Newcastle opportunità enorme, voglio ripagare la fiducia sul campo’

StrettoWeb

Newcastle, 3 lug. – (Adnkronos) – “Per prima cosa, voglio ringraziare il Newcastle United perché mi sta dando un’enorme opportunità per la mia carriera. Voglio ripagare la fiducia sul campo, dando tutto me stesso, come ho sempre fatto”. Queste le prime parole di Sandro Tonali da giocatore del Newcastle. “Sono eccitato dall’idea di giocare al St. James Park e impaziente di sentire il calore dei tifosi”, aggiunge il 23enne centrocampista sul sito del club inglese.