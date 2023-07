Calcio, Scopelliti ancora con la Futura: arriva il rinnovo

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Grande voglia di ritornare in campo, più forte di prima. La Futura “aspetta” Peppe Scopelliti, e lo attende “sul serio” sul rettangolo di gioco. La società giallo-blu comunica di aver rinnovato l’accordo con il calcettista classe 1994, Giuseppe Scopelliti. Scopelliti è stato importantissimo nella prima parte di stagione per il team di Mister Fiorenza, prima di subire un brutto infortunio al ginocchio.

Calcettista volitivo che conosce molto bene il gioco, sa leggere situazioni d’attacco e difesa e non disdegna il gol. Attendendo il suo pieno recupero, che sta procedendo secondo i piani, il team rinnova la fiducia ad un’atleta che sa impegnarsi tanto per la causa e che sarà molto importante in vista del prossimo campionato di Serie A2 Elite.