StrettoWeb

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – La Roma sta per chiudere un nuovo arrivo per Josè Mourinho dopo Aouar, N?Dicka e il ritorno di Llorente. Il club giallorosso è ad un passo dal danese Rasmus Nissen Kristensen in arrivo dal Leeds. L’esterno destro è già in città e domani sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto. Il terzino arriva in prestito secco.