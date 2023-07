Calcio: Pastorella (Az-Iv), ‘governo ossessionato da diritti civili, Abodi colleziona gaffes’

StrettoWeb

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “La toppa peggio del buco. Il ministro Abodi riesce, nel giro di una mattinata, nell?ardua impresa di collezionare due gaffes che poteva risparmiarsi: prima ci fa sapere che a lui le ostentazioni non piacciono, e sarebbe un?opinione come un?altra se non fosse parte del commento al ritorno in Italia di un giocatore che ha fatto coming out; poi ci dice che in realtà non condivide ‘alcune espressioni del Pride’. Questo governo costantemente al limite tra il becero e l?inopportuno sempre lì va a finire, ossessionati dai diritti civili e dalle libertà individuali viste come concessioni o patenti da rilasciare, senza però che nessuno li abbia mai autorizzati a tanto”. Così Giulia Pastorella, deputata di Azione-Italia Viva.