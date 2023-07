Calcio: Gagliardini saluta l’Inter, ‘grazie per questo viaggio incredibile’

StrettoWeb

Milano, 2 lug. – (Adnkronos) – “Ciao Inter! Grazie per questi anni assieme… meravigliosi, intensi: un privilegio far parte di questa famiglia!! Grazie per avermi aiutato a crescere in campo e fuori. Grazie a tutti per questo viaggio incredibile!! Grazie Inter”. Così su Instagram Roberto Gagliardini saluta l’Inter. Il 29enne centrocampista, in scadenza con il club nerazzurro, è in procinto di trasferirsi al Monza.