Calcio: Abodi, ‘mi aspetto che il prossimo anno sia una stagione solo di calcio’

Roma, 5 lug. – (Adnkronos) – Cosa mi aspetto dalla prossima stagione di Serie A? “Che sia una stagione di solo calcio, calcio buono, di passioni, di presenza di pubblico, che il calcio si deve meritare, di successi anche a livello internazionale perché io l’ho detto che a volte diamo un giudizio negativo al fatto che si arrivi in finale e non si vincano le coppe dimenticandoci che essere arrivati in finale è già un risultato degno di essere sottolineato e che quello che è successo fuori dal campo venga preso ad esempio per ciò che non si deve più fare, un’esperienza per cercare di migliorare i comportamenti soprattutto quelli gestionali di tutti indistintamente”. Così il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi nel corso di un’intervista a ‘Gli Inascoltabili’ un programma di radio New Sound Level fm90 entrando al Castello di Santa Severa per l’evento “In ascolto per lo Sport” organizzato dalla Regione Lazio.

“Lo sport di vertice mi sembra che sia vincente a tal punto che ci si domanda come facciano a uscire sempre questi talenti -aggiunge Abodi-. Evidentemente, nel nostro Dna c’è qualcosa di più di quanto noi possiamo immaginare, così come c’è talento negli istruttori, nei maestri, diciamo così, negli allenatori, che riescono a estrarre questo talento. Quello che dobbiamo cercare di fare sempre di più è sintonizzare queste eccellenze di vertice con le attività di base. A partire dalla scuola, perché lì ancora si manifestano delle distanze siderali con modelli più evoluti a livello europeo”.