Calcio a 5, altre novità per la Futura: saluta il preparatore Errigo, arriva De Stefano

Tante novità da casa Futura. Partiamo da saluti. Il segreto del successo della Futura? E’ passato dalle sua mani, dal suo lavoro e dai suoi insegnamenti. La Polisportiva Futura in tutte le sue componenti ringrazia il Preparatore Fisico Fabio Errigo per il proficuo lavoro svolto in questo biennio, trionfante per i nostri colori. Un professionista preparato e convincente che, a causa di ragioni strettamente lavorative non sarà più con noi.

Francesco De Stefano è una nuova ed importante pedina giallo-blu. Lavorerà in prima squadra nella duplice e fondamentale veste di vice-allenatore e di preparatore fisico e sarà una pedina cardine della selezione Under 19 d’Eccellenza con il ruolo di capo allenatore. Insomma, larga parte della “Futura del futuro” e del presente passerà dalle sue mani, dalla sua competenza e dalla sua passione per il Futsal. Classe 1993, laureato in Scienze Motorie, De Stefano ha tantissima esperienza, grazie ad innumerevoli esperienze pregresse: martedì 4 luglio è sarà già in divisa giallo-blu per accogliere giovani In arrivo da tutta la Città Metropolitana pronti a sognare con i nostri colori.

Sono ancora aperte, infatti, le iscrizioni per il secondo round degli Stage (di Luglio appunto) in programma alle ore 18 al Palattinà. Per iscriversi gratuitamente occorrerà scrivere o chiamare ai seguenti contatti telefonici 3476786687(Ds Gattuso).