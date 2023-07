Calcio a 5, gioia Futura: è stata riammessa alla Serie A2 Elite

StrettoWeb

“E’ una notizia per certi versi scontata ma, di questi tempi, e considerato il lavoro che la Polisportiva Futura con orgoglio ed onestà ha sempre messo in campo, ci riempie il cuore di gioia. La missiva ha come luogo Roma, datata 18 luglio 2023, ed è firmata dal Presidente Paolo Longoni della Co.Vi.Sod. Che cos’è la Co.Vi.Sod? La Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche, nota con l’acronimo Covisod, è un organo interno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio”.

“La missiva che ci riguarda ha inserito, per conoscenza, la Lega Nazionale Dilettanti, e la Divisione Calcio a 5. Il contenuto? E’ più che positivo. La Futura vola ufficialmente in Serie A2 Elite. ‘Con la presente – annuncia la missiva – si comunica che l’Istruttoria relativa alla Vostra domanda d’iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 di Serie A2 Elite Maschile 2023-24, ha dato esito positivo’. In un mondo sportivo ricco d’incertezze, per tutto lo stivale, siamo orgogliosi di quel che abbiamo appena letto”.

Con questa nota la Futura annuncia ufficialmente di essere stata ammessa alla Serie A2 Elite.