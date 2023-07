Calabria: uomo minaccia di far esplodere una bombola a gas, evacuata palazzina

StrettoWeb

Momenti di tensione ad Amantea, in provincia di Cosenza. Un uomo di 60 anni, nella centrale via Firenze, si è barricato in casa minacciando di far esplodere una bombola di gas. L’appartamento, situato in una palazzina di quattro piani, potrebbe essere completamente compromesso. Per tale motivo, sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e i Carabinieri che, per precauzione, hanno fatto sgomberare l’intero fabbricato. Pare che l’uomo in questione soffra di disturbi mentali.