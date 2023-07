Calabria: torna a casa il bimbo di 5 anni ricoverato per una puntura di zecca

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un felice epilogo per una storia che poteva trasformarsi in una terribile tragedia: è tornato a casa il bimbo di 5 anni di Castrovillari, ricoverato qualche giorno fa in gravi condizioni per una puntura di zecca. Il piccolo paziente ha rischiato uno choc anafilattico ma, dopo il ricovero, si è rimesso e può tornare alla vita di tutti i giorni. Il reparto Pediatria dello spoke di Castrovillari ha tenuto però a precisare che le condizioni del bambino non erano poi così gravissime.

Si legge infatti nella nota: “ribadiamo quanto già comunicato dal Primario dell’UOC di Pediatria di Castrovillari Dott. Riccardo Scudo: nei giorni scorsi in pediatria è stato effettivamente ricoverato un bimbo punto da una zecca che fortunatamente non è mai stato gravissimo, è stato adeguatamente curato e attualmente è felicemente tornato a casa. Chiediamo pertanto di non creare inutili allarmismi“.