Calabria, si sente male mentre è in acqua: donna muore in vacanza

Un’altra tragedia che colpisce la Calabria: una donna di 83 anni, originaria di Castellamare di Stabia, si era recata in vacanza a Diamante, in provincia di Cosenza, per trascorrere momenti di relax a mare. L’anziana, nei giorni scorsi, mentre stava facendo il bagno, ha accusato un malore improvviso, forse complice il troppo caldo. Gli altri bagnanti si sono subito accorti di quanto stesse accadendo e hanno trascinato la donna a riva, mentre era in procinto di annegare. Immediato l’arrivo del 118, ma ogni tentativo di salvataggio è risultato inutile: l’anziana è morta poco dopo, sulla battigia.