Calabria, “ti scanno e mi bevo il tuo sangue”: 50enne arrestato per maltrattamenti e abusi in famiglia

Una storia di soprusi indicibili, maltrattamenti e abusi sessuali nei confronti della moglie e della figlia. Una violenza fisica e psicologica che ha martoriato un’intera famiglia per circa dieci anni fino a quando la donna, esausta, ha deciso di esporre denuncia ai Carabinieri di Pozzuoli nel napoletano. L’aguzzino è un 50enne di Paola, un padre incattivito che se la prendeva con moglie e figli: scene dell’orrore che si ripetevano costantemente in casa, riprese anche da alcuni filmati validi come prova, un vero e proprio malessere che ha costretto la donna a scappare da quella nefasta casa e a rifugiarsi con i figli proprio nel napoletano, dove poi ha trovato il coraggio di confessare tutto.

La famiglia, composta da marito, moglie e quattro ragazzi, solo due dei quali figli dell’orco, hanno fatti i conti con scene che, sicuramente, li ha segnati a vita: la figlia (o meglio dire figliastra) già dall’età di dieci anni veniva abusata sessualmente dal patrigno, insieme alla madre. Seguivano poi botte, sassate e bastonate quando qualcuno dei figli maschi osava disobbedirgli: i ragazzi infatti, dovevano badare al gregge e fare tutti i lavori “di forza”, oltre ad assistere a cruente uccisioni di animali, tra cui cani impiccati o sparati in testa. E poi le minacce verbali, le ferite psicologiche: “ti taglio la testa e la do ai cani”, oppure “ti scanno e mi bevo il tuo sangue”.

La moglie, ormai stanca, avrebbe anche comunicato l’intenzione di togliersi la vita al marito: quest’ultimo, per tutta risposta, ha affermato: “vai a suicidarti da un’altra parte che qui mi sporchi il pavimento”. La fuga è arrivata il 21 giugno scorso, così come la denuncia della donna ai militari: l’uomo, una volta aperte le indagini del caso e grazie alle prove inconfutabili, è stato quindi tratto in arresto su richiesta del gip di Paola Rosamaria Mesiti. Il 50enne si trova ora in carcere e dovrà rispondere ai reati di maltrattamenti, violenza sessuale aggravata ai danni della figlia adottiva minorenne, violenza sessuale ai danni della moglie, e detenzione illegale di fucile e pistola.