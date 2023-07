Calabria, rinvenute armi e droghe nel seminterrato di uno stabile

StrettoWeb

La Questura ha predisposto servizi straordinari di controllo del territorio, con l’istituzione di posti di blocco in diverse zone del capoluogo, in cui è stato impiegato personale delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, che hanno consentito di rinvenire e sequestrare armi da fuoco e sostanze stupefacenti. Complessivamente, si è proceduto al controllo di 77 veicoli, con l’identificazione di 140 persone, tra cui diversi gravati da pregiudizi, ed effettuate perquisizioni personali e locali.

Nel corso di tali attività, gli agenti hanno effettuato una perquisizione in un seminterrato di uno stabile, nel quartiere Fondo Gesù, rinvenendo due pistole semiautomatiche, cal. 7.65 e cal. 6.35, con matricole punzonate, complete del relativo munizionamento, nonché diversi involucri contenenti sostanza stupefacente, pronti per lo smercio: in totale, 35 grammi di cocaina e 19 grammi di eroina.

Il materiale è stato sequestrato, al momento, a carico di ignoti, per cui sono in corso le relative indagini, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per l’individuazione dei soggetti responsabili della detenzione delle armi e dell’attività di detenzione al fine di spaccio.