Calabria, ritrovato con una pistola in casa e oltre 5 chili di droga: arrestato 25enne

StrettoWeb

Non si fermano i controlli da parte delle forze dell’ordine nell’hinterland cosentino al fine di contrastare lo spaccio di stupefacenti. Durante una delle suddette operazioni, un 25enne di Montalto Uffugo è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione di un’arma clandestina e di sostanze psicotrope destinate al traffico illegale. A seguito di perquisizione domiciliare, i militari hanno infatti ritrovato una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa e un caricatore con 7 cartucce. Scovata poi un’ingente quantità di droga: 57 panetti di hashish dal peso di 5 chili, marijuana essiccata e oltre 500gr di cocaina. Sia l’arma che le sostanze sono state poste sotto sequestro, mentre il giovane è ora in stato di fermo presso il carcere di Cosenza in attesa dell’udienza di convalida.