Calabria, ritrovato il cadavere di un uomo disperso in aperta campagna

Un’ecatombe che, pare, non abbia una fine. Le tragedie, purtroppo, sono all’ordine del giorno: dopo la morte della turista 83enne nel mare di Diamante, il corpo di un altro anziano è stato ritrovato nelle campagne del vibonese. Si tratta di Francesco Capistrano, 86 anni, originario del comune di Filogaso, andato per boschi in cerca di origano. I familiari, notando che l’uomo tardava a rincasare, hanno quindi avvertito i Carabinieri di Maierato che si sono messi alla ricerca dell’86enne. Purtroppo, ieri sera, è arrivato il triste epilogo: il signor Francesco è stato ritrovato senza vita in aperta campagna, probabilmente a causa di un malore.